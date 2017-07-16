"Salaları, F-16 seslerine karşı galip kılan Allah'a hamdolsun"

Prof. Dr. Görmez, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da merkezi sistem üzerinden ilk selanın okunduğu Kocatepe Camisi'ne geldi.

Burada vatandaşlarla sela dinleyen Görmez, daha sonra şükür namazı kıldı.



Görmez, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Allah'ın geçen yıl bu vakitlerde Türkiye'yi büyük bir badireden kurtardığını belirterek, herkesin şükür namazı kılacağı bir gecenin yaşandığını ifade etti.



"Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bir daha bize aynı geceyi yaşatmasın." diyen Görmez, darbe girişiminin püskürtülmesi için halkın üzerine düşeni yaptığını anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının da aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kaydetti.



Darbecilere karşı halkın maneviyatını ayakta tutmak için minarelerden selaların okunduğunu hatırlatan Görmez, "O salatüselam Ankara'da ilk Kocatepe'den başladı. F16 uçak seslerine karşı sala seslerini galip kılan Allah'a hamdolsun. Milletimizin bu seneki coşkusu da o kötülüğü unutmadığını gösteriyor. Yaşadığımız acıyı, büyük bir hayra, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe dönüştürmek için milletimizin gösterdiği bu çaba ve gayret karşısında saygı duymaktan başka bir şey yapılamaz." diye konuştu.



Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele kapsamında şehit düşenler ile 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını ifade eden Görmez, "Bu gece gördüğümüz sekinet ülkemizin, milletimizin üzerinden eksik olmasın." temennisinde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, FETÖ ihanetine karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için gece yarısından hemen sonra 90 bin camiden tekrar sela okunmuştu.