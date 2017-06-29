Salah, birkaç sezon önce Galatasaray'ın kapısından dönmüş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Roma'dan Mohamed Salah'ı kadrosuna katınca, akıllara Mısırlı yıldızın Galatasaray'ın kapısından nasıl döndüğü geldi.



2013/14 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dönemin başkanı Ünal Aysal, Monaco'da bulunduğu sırada transfer ekibinin iki yıldızla anlaştığı haberini aldı. Aysal'a gelen haber şuydu: Sporting'den 19 yaşındaki Bruma ve Basel'den 21 yaşındaki Mohamed Salah'la prensip anlaşmasına varıldı...



AYSAL SORDU, TERİM 'BRUMA' DEDİ



Bunun üzerine Aysal da dönemin teknik direktörü Fatih Terim'i aradı. Terim'e, "Bruma ve Salah'la anlaşma tamam. Hangisini istersin?' diye sordu. Terim ise, daha önce de üzerinde durduğu isim olan Bruma'yı öne çıkardı. Hem yaşının genç olması hem de potansiyelinin daha yüksek görülmesi nedeniyle 'Bruma alınsın' dedi.

Fatih Terim'in sözleri üzerine Aysal'dan talimat alan transfer komitesi de 10 milyon Euro + bonuslar karşılığında Bruma'yı renklerine bağladı. Salah ise 1 sezon daha Basel forması giydi ve ardından 16,5 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu.



SALAH DEĞERİNİ 3'E KATLADI



Aradan geçen 4 sezon sonunda iki oyuncunun geldiği noktalar arasında ise büyük fark var. Bruma Galatasaray'da inişli çıkışlı grafikler sergilerken Salah bu sürede Chelsea, Fiorentina ve Roma formaları giydi. Oynadığı takımlarla Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu yaşarken özellikle Roma'ya geçirdiği sezonla İtalya'ya damgasını vurdu.



Gelinen noktaya baktığımızda ise Galatasaray, Bruma'yı bonuslarla beraber 15 milyon Euro'ya RB Leipzig'e satarken, Chelsea toplamda 20 milyon Euro gelirle oyuncuyu Roma'ya gönderdi. Roma ise bu yaz, 40 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında Salah'ı Liverpool'a sattı. Yani Salah'ı transfer eden her takım satışından kar elde etmeyi başardı.

Kaynak:Sabah