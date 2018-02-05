Salah Abdüsselam davası başlıyor
Abdülselam'ın yakalanmasından dört gün sonra da Brüksel'deki metro durağında ve havalimanında saldırılar meydana gelmişti.05 Şubat 2018 Pazartesi 19:24
Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının zanlısı Salah Abdüsselam hakim karşısına çıkıyor.
13 Kasım 2015'teki saldırıların ardından kaçan Abdüsselam, 126 gün sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'de Molenbeek bölgesinde ayağından vurularak yakalanmıştı.
28 yaşındaki zanlı duruşma için Belçika sınırına 130 kilometre mesafedekiVendin-le-Vieil hapishanesine nakledilecek.
Abdüsselam 90 mahkum için 250 personelin görev yaptığı yüksek güvenlikli hapishanede 9 metrekarelik hücrede kalacak.
Terör zanlısı Fransa'ya iade edildikten sonra 17 Nisan 2016'da Paris'in güneyindeki Fleury-Merogishapishanesine gönderildi.
Brüksel Adalet Sarayı'ndaki duruşma sırasında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılacak.
Geçtiğimiz yıl sonunda görülmesi beklenen dava defalarca ertelendi.
2015'teki saldırıları terör örgütü Irak Şam İslam Devleti üstlenmişti.
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