Sakızlı ve susamlı irmik tatlısı tarifi

Malzemeler

- 4 su bardağı süt

- 10 çorba kaşığı irmik

- 10 çorba kaşığı tozşeker

- 15 gr tereyağı

- 2 yumurta

- 1 paket vanilya

- 3 damla sakızı

- 2 çorba kaşığı beyaz susam

Hazırlanışı

Süt, şeker ve irmiği tencereye alın. Kısık ateşte tahta kaşıkla sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşınca tereyağını ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Damla sakızını havanda ezin.

Yumurtaları ayrı bir kapta çırpıp soğuk muhallebiye ekleyin. Mikserle düzgün bir karışım olana kadar çırpın. Vanilya ve damla sakızını ekleyip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına döküp üzerine susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında üzeri altın rengini alıncaya kadar pişirin. Soğuyunca kare dilimlere kesin, servis yapın.