Sakın çöpe atmayın! İşte yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta Kabuğu Zarı Ağrıları Azaltıyor



Bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Osteoporoz Kongresi‘nde 500 uzman ağrısız hayat için yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Amerika ile Almanya’da yapılan 4 bilimsel çalışma neticesini İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Fatma Nurten Eskiyurt ile Köln Üniversitesi Biokimya- Endokronoloji Uzmanı Doktor Cem Aydoğan belirtti. Araştırma sonuçlarına göre yumurta kabuğu zarındaki farklı proteinlerin ağrıyı 7 ve 10 gün arasında % 40 oranında ciddi bir şekilde azalttığı tespit edildi.

5. Ulusal Osteoporoz Kongresi’nde toplum arasında kireçlenme tıp dünyasında Osteoatrit olarak isimlendirilen hastalık için 500 uzman biraraya toplandı.

Kongrede ağrısız bir hayat için bilim dünyasında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Üyesi Profosör Doktor Fatma Nurten Eskiyurt kireçlenmenin bir yaşlılık hastalığı olmadığını belirterek şu şekilde açıklamasını sürdürdü; “Eklemlerimiz vücuttan daha erken yaşlanır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 yaş üstü olarak tanımlamaktadır.

AĞRISIZ YAŞAMIN SIRRI YUMURTA KABUĞU ZARINDA SAKLI



“Kireçlenmeye yönelik ilaçlar 50-60 yaş üzeri bireylerin kullandığı diğer ilaçlarla etkileşim yapıp, mide ile bağırsakta emilimi azaltabiliyor. Bu sebeple Nutrasetik ismi verilen bitkisel ilaçlara dönüldü. Amerika’da 2009 yılında bitirilen Ağrı ve tedaviye yönelik bilimsel çalışmada yumurta kabuğu zarının eklem aşınmalarındaki tedavi edici etkisi tesadüfen öğrenilmiş oldu.

En son 2014 yılında Almanya’da tamamlanan dördüncü çalışmada yumurta kabuğu zarından elde edilen desteğin vücuttaki kireçlenmeyi hem tedavi ettiği hem de ağrıyı giderdiğine saptadı. Yumurta kabuğu zarının içerisindeki farklı moleküllerin yalnızca kireçlenmedeki ağrıyı gidermediği bunun dışında tedavi edici özelliğinin de olduğu tespit edildi.

Bu bilimsel araştırma ve çalışmalar bizlere ağrısız hayatın mümkün olabileceğini göstermiş oldu. Hastalığın başlangıcında kişi şayet hayat tarzını değiştirir, kilo verir, doğru beslenir, spor yapar, eklem yumuşak dokuyu güçlendirirse hastalık ilerlemez olduğu seviyede kalmaktadır.”

Romatizma, Kireçlenme ve Ağrılar İçin Yumurtanın Kabuğunun Zarını Tüketin



Hastalığın oluşumunu hızlandıran etkenler:

Kilonun aşırı olması, az hareket edilmesi, İlaçların yan etkilerine dikkat!

Ağrıyı tetikleyen nedenler genellikle kıkırdakların aşınmasıdır. Hastalığın 3. evresinde ilaç tedavisi başlıyor. Verilen ilaçlarda hedef ağrıyı azaltmaya yöneliktir.

Hastalığın 4. evresinde artık ameliyat ile tedavisi uygulanmak zorunluluk getiriyor. Verilen ilaçların yan etkileri olabilmektedir. Bu etkiler mide bağırsaklarda kendini hissettirir.

Bu bakımdan bilim dünyası farklı alternatifler aramaya uğraştı.

Yumurtanın Zarının Faydası



Amerika’da yapılan bir çalışmada tesadüfen yumurta kabuğu zarının kıkırdaktaki sancıya ve tutukluğa çok iyi geldiği keşfedilmiş oldu. Amerika ve Almanya’da başta olmak suretiyle toplam dört bilimsel çalışma yapıldıktan sonra yumurta kabuğu zarındaki farklı proteinlerin ağrıyı 7 ve 10 gün arasında % 40 oranında azalttığı saptandı.”

Yumurta Kabuğu Zarının Kullanma Yöntemi, Kabuğunun Zarı Nasıl Soyulur?

1 – Ağrısız bir yaşam geçirmek istiyorsanız veya mevcut ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız günlük olarak veya imkanınız olduğu şekliyle yani her yumurta pişirdiğinizde yumurtanın kabuğunda yapışan zarı atmayınız, kabuktan soyarak olduğu gibi yiyebilirsiniz.

2 – Yumurtanın Kabuğunun Zarını elde edebilmek için öncelikle yumurtayı rafada haşlamanız ve sertleşmesini sağlamanız gerekiyor. Daha sonra kabuğun zarı muhtemelen yumurtanın yüzeyinde kalacaktır. Bu zarı kolay bir şekilde soyarak olduğu gibi tüketebilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde ağrılarınızı %40 oranına kadar azaltacaktır.

3 – Miktar olarak her şeyin fazlasının zarar olduğunu belirtmek isteriz. Dengeli, düzenli ve kontrollü bir şekilde tüketimini yapabilirsiniz.

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