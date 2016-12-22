Cloudflare

Sakın çöpe atmayın! İşte yumurta kabuğunun mucizevi faydaları

Yumurta kabuğunun zarı birçok hastalığa şifa veriyor...

Sakın çöpe atmayın! İşte yumurta kabuğunun mucizevi faydaları
Eklenme: 22 Aralık 2016, 11:56
Bu haber 25.410 kez okundu

Yumurta Kabuğu Zarı Ağrıları Azaltıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Osteoporoz Kongresi‘nde 500 uzman ağrısız hayat için yapılan çalışmaları masaya yatırdı. Amerika ile Almanya’da yapılan 4 bilimsel çalışma neticesini İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Fatma Nurten Eskiyurt ile Köln Üniversitesi Biokimya- Endokronoloji Uzmanı Doktor Cem Aydoğan belirtti. Araştırma sonuçlarına göre yumurta kabuğu zarındaki farklı proteinlerin ağrıyı 7 ve 10 gün arasında % 40 oranında ciddi bir şekilde azalttığı tespit edildi.

5. Ulusal Osteoporoz Kongresi’nde toplum arasında kireçlenme tıp dünyasında Osteoatrit olarak isimlendirilen hastalık için 500 uzman biraraya toplandı.

Kongrede ağrısız bir hayat için bilim dünyasında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Üyesi Profosör Doktor Fatma Nurten Eskiyurt kireçlenmenin bir yaşlılık hastalığı olmadığını belirterek şu şekilde açıklamasını sürdürdü; “Eklemlerimiz vücuttan daha erken yaşlanır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 yaş üstü olarak tanımlamaktadır.

AĞRISIZ YAŞAMIN SIRRI YUMURTA KABUĞU ZARINDA SAKLI

“Kireçlenmeye yönelik ilaçlar 50-60 yaş üzeri bireylerin kullandığı diğer ilaçlarla etkileşim yapıp, mide ile bağırsakta emilimi azaltabiliyor. Bu sebeple Nutrasetik ismi verilen bitkisel ilaçlara dönüldü. Amerika’da 2009 yılında bitirilen Ağrı ve tedaviye yönelik bilimsel çalışmada yumurta kabuğu zarının eklem aşınmalarındaki tedavi edici etkisi tesadüfen öğrenilmiş oldu.

En son 2014 yılında Almanya’da tamamlanan dördüncü çalışmada yumurta kabuğu zarından elde edilen desteğin vücuttaki kireçlenmeyi hem tedavi ettiği hem de ağrıyı giderdiğine saptadı. Yumurta kabuğu zarının içerisindeki farklı moleküllerin yalnızca kireçlenmedeki ağrıyı gidermediği bunun dışında tedavi edici özelliğinin de olduğu tespit edildi.

Bu bilimsel araştırma ve çalışmalar bizlere ağrısız hayatın mümkün olabileceğini göstermiş oldu. Hastalığın başlangıcında kişi şayet hayat tarzını değiştirir, kilo verir, doğru beslenir, spor yapar, eklem yumuşak dokuyu güçlendirirse hastalık ilerlemez olduğu seviyede kalmaktadır.”

Romatizma, Kireçlenme ve Ağrılar İçin Yumurtanın Kabuğunun Zarını Tüketin

Hastalığın oluşumunu hızlandıran etkenler:

Kilonun aşırı olması, az hareket edilmesi, İlaçların yan etkilerine dikkat!

Ağrıyı tetikleyen nedenler genellikle kıkırdakların aşınmasıdır. Hastalığın 3. evresinde ilaç tedavisi başlıyor. Verilen ilaçlarda hedef ağrıyı azaltmaya yöneliktir.

Hastalığın 4. evresinde artık ameliyat ile tedavisi uygulanmak zorunluluk getiriyor. Verilen ilaçların yan etkileri olabilmektedir. Bu etkiler mide bağırsaklarda kendini hissettirir.

Bu bakımdan bilim dünyası farklı alternatifler aramaya uğraştı.

Yumurtanın Zarının Faydası

Amerika’da yapılan bir çalışmada tesadüfen yumurta kabuğu zarının kıkırdaktaki sancıya ve tutukluğa çok iyi geldiği keşfedilmiş oldu. Amerika ve Almanya’da başta olmak suretiyle toplam dört bilimsel çalışma yapıldıktan sonra yumurta kabuğu zarındaki farklı proteinlerin ağrıyı 7 ve 10 gün arasında % 40 oranında azalttığı saptandı.”

Yumurta Kabuğu Zarının Kullanma Yöntemi, Kabuğunun Zarı Nasıl Soyulur?

1 – Ağrısız bir yaşam geçirmek istiyorsanız veya mevcut ağrılarınızdan kurtulmak istiyorsanız günlük olarak veya imkanınız olduğu şekliyle yani her yumurta pişirdiğinizde yumurtanın kabuğunda yapışan zarı atmayınız, kabuktan soyarak olduğu gibi yiyebilirsiniz.

2 – Yumurtanın Kabuğunun Zarını elde edebilmek için öncelikle yumurtayı rafada haşlamanız ve sertleşmesini sağlamanız gerekiyor. Daha sonra kabuğun zarı muhtemelen yumurtanın yüzeyinde kalacaktır. Bu zarı kolay bir şekilde soyarak olduğu gibi tüketebilirsiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde ağrılarınızı %40 oranına kadar azaltacaktır.

3 – Miktar olarak her şeyin fazlasının zarar olduğunu belirtmek isteriz. Dengeli, düzenli ve kontrollü bir şekilde tüketimini yapabilirsiniz.

BilgiDoktoru

 
EtiketlerYumurtanın Zarının Faydasıyumurta zarıyumurta kabuğuyumurta kabuğu faydalarıyumurta kabuğu tüketme
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin!

Uzmanlar günde 3 fincandan daha fazla kahve içenleri reflü konusunda…

'Down şefler' projesi start aldı'Down şefler' projesi start aldı

İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Federasyonu’nun işbirliği…

Sosyal medya psikolojinizi bozuyorSosyal medya psikolojinizi bozuyor

Modern çağın yeni sendromlarından sosyal medya bağımlılığı, her geçen gün…

Kadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyorKadınlar kalp krizi geçirdiklerini fark etmiyor

Bilim insanları, kadınların özgül ağrı eşiklerinin yüksekliği sebebiyle kalp krizlerini…

Çift görmenin nedenleri nelerdir?Çift görmenin nedenleri nelerdir?

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, tedavi edilmedği…

Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?Aşırı uykunun nedenleri nelerdir?

Aşırı uyku uyunması çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu…

Çıban sorununa bitkisel çözümler!Çıban sorununa bitkisel çözümler!

Stafilokok adı verilen bakterilerin kıl köklerine girerek burada iltihaplanmaya yol…

Çıkık nasıl tedavi edilir?Çıkık nasıl tedavi edilir?

Kazalar sonucu meydana gelen çıkıklar nasıl tedavi edilir? Detayları haberimizde!

Anne adaylarına kış uyarısı!Anne adaylarına kış uyarısı!

Türk Ebeler Derneği Genel Başkanı Karahan, "Gebeler, kapalı alanlarda gribal…