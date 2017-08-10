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Sakatata talep yükseliyor

Kıyma, kuşbaşı, biftek gibi ürünlere göre oldukça uygun fiyatlarıyla dikkati çeken ve son dönemde bazı uzmanların sağlık için tüketilmesini önerdiği sakatatlara talep artıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
Sakatata talep yükseliyor

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sakatatlar, uygun fiyatlarından dolayı son dönemde daha fazla talep görmeye başladı.

İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Bülent Arman, AA muhabirine, son yıllarda özellikle büyük kentlerde yaşayan vatandaşların et tüketim tercihlerinde değişimler gördüklerini belirtti.

Arman, tüketim alışkanlıklarında fiyat ve lezzetin yanı sıra sağlıklı yaşam bilincinin etkili olmaya başladığını söyledi.

Son dönemde sakatat satışlarında dikkat çekici bir artış görüldüğünü anlatan Arman, şöyle konuştu:

"İnsanlar et alırken öncelikle işin ekonomisini düşünüyor. Beyaz et tüketimi belli seviyeye oturdu, bir nebze hindi ürünleri de açığı kapatmaya çalışıyor. Ama özellikle et yerine sakatata yönelme var. Bazı profesörlerin sakatat tüketilmesini tavsiye etmesi etkili oldu. İnsanların tercihi bu yönde gelişti. Halk sakatat yemeği yapmasını ve yemesini öğrendi. İnsanlar kırmızı eti bir şekilde tüketecek, buna en yakın ürün nedir, sakatat. Örneğin dana kuyruğunu bilmeyen halkımız bu ürünün güzelliğini, lezzetini keşfetti. Çok talep görüyor. Türk damak tadına çok uygun. Dana kuyruğunun satış fiyatı 17 lira. Öbür tarafta 40 liradan aşağı et yok, vatandaş ikisine bakıyor tercihini yapıyor."

KEMİK ERİMESİNE KARŞI PAÇA VE KELLE ÇORBASI

Arman, en fazla tüketilen sakatatın ciğer olduğunu, özellikle kadınların kemik erimesine karşı paça ve kelle çorbası tercih etmeye başladığını kaydetti.

Televizyonlardaki yemek programlarında sakatatla yapılan tariflere sıklıkla yer verilmeye başlandığını dile getiren Arman, bu tür yemeklerin Avrupa mutfaklarında da geniş yer bulduğunu ifade etti.

Kasaptan kelle, paça ve koç yumurtası alan 56 yaşındaki Lale İçingir ise kanser tedavisi gördüğünü, doktor tavsiyesi nedeniyle sakatat ürünlerini sıklıkla tükettiğini belirtti.

İzmir'deki kasaplarda dana kuyruk 17-18 lira, kuzu kuyruk 27-28 lira, dana işkembe, böbrek ve yürek ürünleri 13-14 lira, ciğer 35 liradan satılırken dana kuşbaşının 43 lira, kuzu kuşbaşının 58 lira, dana bonfilenin ise 67 lira etiket fiyatı bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:03
  1. Kıyma
  2. kuşbaşı
  3. biftek
  4. sakatat
  5. İzmir
  6. Avrupa
  7. sağlık
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