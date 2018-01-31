Sakarya’nın gündemi otomotiv
MÜSİAD tarafından düzenlenecek ‘Otomotivde Vizyonumuz Made in Turkey’ ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’nda otomotiv sektörü masaya yatırılacak.31 Ocak 2018 Çarşamba 10:01
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv Sektör Kurulu tarafından Sakarya’da düzenlenecek ‘Otomotivde Vizyonumuz Made in Turkey’ ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’nda otomotiv sektörü masaya yatırılacak.
3 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek toplantıya BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da katılacak.