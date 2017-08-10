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Sakarya’daki motosikletli gasp güvenlik kameralarına yansıdı

Sakarya’da geçtiğimiz Mayıs ayında yaşanan gasp olayının iki zanlısı polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık olayı ise ise güvenlik kameralarına yansıdı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
Sakarya’daki motosikletli gasp güvenlik kameralarına yansıdı

Edinilen bilgiye göre E.İ. (45) isimli kadının yanına motosikletle yaklaşan iki kişi, kadının çantasını çalmak istedi. Çantasını gaspçılara vermek istemeyen E.İ. isimli kadını metrelerce motosikletle sürükleyen ve bacağının kırılmasına sebep olan gaspçılar, çantayı da alarak olay yerinden kaçmıştı. Olay sonrasında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri görüntülerden şahısların kimliklerini tespit etti.

Olayı gerçekleştirenlerin daha önceden iki adet suç kaydı bulunan Mustafa A. (31) ile ve çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan Metin D. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin tespiti üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda iki şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gasp anları olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edili.

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle gelen iki kişi, E.İ. adlı kadına yaklaşıyor. Daha sonra motosikletteki bir kişi, kadının kolundaki çantasını çekerek almaya çalışıyor. Çantasını kaptırmak istemeyen kadın ise bir süre motosikletin peşinde sürükleniyor. Kadını metrelerce yerde sürükleyen iki kişi daha sonra çantayı alarak gözden kayboluyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Sakarya
  3. Çan
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