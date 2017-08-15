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Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta! İnternetten satışa çıkardı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürlerden alan M.K., 75 paket kömürü internette 750 TL'den satışa çıkardı.

15 Ağustos 2017 Salı 17:00
Sakarya'da yüzsüzlükte son nokta! İnternetten satışa çıkardı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürlerden alan M.K., 75 paket kömürü internette 750 TL'den satışa çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı, M.K'da bulunan kömürleri alarak, ismini yardım listesinden çıkardı.

Akyazı'da M.K. isimli kişi bir internet sitesi aracılığıyla 75 paket kömürü satışa çıkardı. Kömür çuvallarının üzerindeki 'Satılamaz' yazısı dikkat çekerken, M.K. satışa çıkardığı 75 paket kömürün tamamı için 750 TL, çuval olarak alınması halinde ise 12 TL istedi. M.K. gelen tepkiler üzerine ilanı geri çekti.

Akyazı Kaymakamlığı, M.K'nın elinde bulunan kömürleri geri alırken, ismini yardım listesinden de çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı'nın ayrıca M.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:00
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