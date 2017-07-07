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Sakarya'da vahşetin ardından tehlikeli gerginlik... Zanlılara linç girişimi

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 16:05
Sakarya'da vahşetin ardından tehlikeli gerginlik... Zanlılara linç girişimi

Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay isimli iki şahıs işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile tartışma yaşanmıştı.

Yaşanan tartışma sonrasında iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini ve 10 aylık çocuğunu Merkez Mahallesi’nde bulunan evlerine gelerek zorla kaçırmıştı. Şahıslar, Suriye uyruklu Mefta Emani Arrahman isimli kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak, yanındaki 10 aylık bebeğini ise boğarak canice öldürmüştü. Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam' isteriz diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 16:05
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  2. Sakarya'da vahşet
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  • FahriFahri50 dk önce
    Vatandaşı niye sakinleştiriyorsun ver ellerine ,insanlık adına ,itibarımız adına linç etsinler piçleri
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