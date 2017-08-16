Sakarya'da uyuşturucu baskını: 10 gözaltı

Gece saatlerinde, Akyazı D-140 Karayolu Mudurnu Deresi kenarında uyuşturucu kullanan 10 kişi Jandarmanın baskını ile yakalandı. 10 kişi yarı baygın halde bulunurken, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. sağlık kontrolü için Akyazı Devlet Hastanesi'ne getirilen 10 kişi taşkınlık yapınca jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık kontrolünün ardından 10 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.