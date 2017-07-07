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Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık Suriyeli hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğini öldüren şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

07 Temmuz 2017 Cuma 04:09
Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde özel bir tavuk şirketinde çalışan B.K. ve C.K., isimli iki kişi işyerinde çalıştıkları Suriye uyruklu bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma sonrasında dün akşam iki şahıs, Suriyeli işçinin eşini zorla kaçırdı. İki şahıs kaçırdıkları kadına tecavüz ettikten sonra başına taş ile vurarak vahşice öldürdü, yanındaki 10 aylık bebeğini de boğarak öldürdü. Kadının cesedini de ormanlık alana attı. Öldürülen kadının 9 aylık hamile olduğu ve eşinin kadını doğuma götüreceği öğrenildi.

Jandarmanın geniş çaplı araştırması sonrasında yakalanan iki şahıs suçlarını itiraf etti. Yakalanan zanlıların sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Suriyeli kadının ve 10 aylık bebeğinin cansız cesetleri Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 04:09
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