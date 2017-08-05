Sakarya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:05
Adatepe Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen İhsan Çapkın (52) ile A.K (70) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, Çapkın'a evinin önünde av tüfeğiyle ateş etti.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çapkın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.