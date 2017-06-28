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Sakarya’da patpat kazası: 2 ölü 5 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:06
Sakarya’da patpat kazası: 2 ölü 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesi Ortaköy barajından Gümüşoluk Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Halis Gündoğdu idaresindeki patpat sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kaza sonucu patpat’ta bulunan sürücü Halis Gündoğdu, Halime Gündoğdu, Talat Gündoğdu, 8 yaşındaki Belinay Sarı, Şahsenem Sarı, Ayşe Sarı, Fatma Köseoğlu yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara hemen ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri kaza sonrasında Halime Gündoğdu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar sağlık ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Talat Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:06
  1. Gündoğdu
  2. Gümüş
  3. Sakarya
  4. Fatma Köse
  5. Kocaali
  6. Ortaköy
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