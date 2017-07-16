Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi öldü, 3 yaralı var

Sakarya'da feci kaza. Kaza saat 07.00 sıralarında, Karasu-Adapazarı yolunun Karasu Tuzla Mahallesi Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Abdullah Açıkgöz yönetimindeki 06 DPR 48 plakalı Otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sevk edilen 112 Acil ekipleri, 3'ü ağır yaralan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Abdullah Açıkgöz, Rızgan Toprak, Ferdi Erbeyi, Doğan Erbeyi ve Mustafa Toprak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 kişi Sakaryaeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan Erbeyi ve Mustafa Toprak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



