Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi öldü, 3 yaralı var

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:04
Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi öldü, 3 yaralı var

Sakarya'da feci kaza. Kaza saat 07.00 sıralarında, Karasu-Adapazarı yolunun Karasu Tuzla Mahallesi Kavşağı Mevkii'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Abdullah Açıkgöz yönetimindeki 06 DPR 48 plakalı Otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sevk edilen 112 Acil ekipleri, 3'ü ağır yaralan 5 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Abdullah Açıkgöz, Rızgan Toprak, Ferdi Erbeyi, Doğan Erbeyi ve Mustafa Toprak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 kişi Sakaryaeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan Erbeyi ve Mustafa Toprak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:04
  1. Son dakika
  2. son dakika Kaza
  3. sakarya
  4. Tuzla
  5. Karasu
  6. eğitim
  7. Jandarma
  8. Otomobil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    1. Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
    2. Dünya şampiyonunu locaya çorapsız..
    3. Deniz Yılmaz affedildi
    4. Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin..
    5. 31 milletvekiline kötü haber! Dosyalar..
    6. İmam vaaz verirken provokasyon yapan..
    7. 'Limon satarım, Galatasaray'a gitmem...'
    8. Türkiye'nin "Şefkat"i Gazze'ye ulaştı
    9. Darbecilerin güldüren yalanlarını..
    10. Polisi şehit eden zanlı suç makinesi..
    11. Sakarya'da otomobil takla attı: 2 kişi..
    12. Erzurum'da çarpmamak için refüje..
    13. Samsun'da korkunç manzara! İki bina..
    14. 31 milletvekiline kötü haber!
    15. Bursa’da uyuşturucu satan oğlunu..
    16. Afganistan'da Taliban 8 askeri kaçırdı
    17. Anderson Talisca'nın cezası belli oldu
    18. Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın..
    19. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Türkiye..
    20. Külliye önünde dua eden amca!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    FETÖ'cü Hakan Şükür'den '15 Temmuz' paylaşımı!
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam