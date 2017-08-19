Sakarya'da ölen fındık işçilerinin cenazesinde feryadlar yürekleri sızlattı

Hendek’te kendilerini fındık toplamaya götüren traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Şengül (50) ve Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar (15) ve Bedran Çağatay (54) ile Faruk (38) ve Gülistan Boz'un (18) cenazeleri bugün saat 10.30’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine getirildi. Hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçileri için Hububat Ticaret Merkezinde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde cenaze namazları kılındı.

Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile kent protokolü de katıldı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden vatandaşların bazı yakınları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalık geçiren vatandaşlara, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay’ın cenazeleri Atatürk Mahallesi mezarlığına, Faruk ve Gülistan Boz’un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat’ın cenazesi Yeşilli ilçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman’ın cenazesi ise Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına defnedildi.