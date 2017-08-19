Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sakarya'da ölen fındık işçilerinin cenazesinde feryadlar yürekleri sızlattı

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verilecek.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:24
Sakarya'da ölen fındık işçilerinin cenazesinde feryadlar yürekleri sızlattı

Hendek’te kendilerini fındık toplamaya götüren traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Şengül (50) ve Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar (15) ve Bedran Çağatay (54) ile Faruk (38) ve Gülistan Boz'un (18) cenazeleri bugün saat 10.30’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine getirildi. Hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçileri için Hububat Ticaret Merkezinde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde cenaze namazları kılındı. 

17-08/19/cok-aci-goruntu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi-9711656.jpg

Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile kent protokolü de katıldı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden vatandaşların bazı yakınları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalık geçiren vatandaşlara, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

Namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay’ın cenazeleri Atatürk Mahallesi mezarlığına, Faruk ve Gülistan Boz’un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat’ın cenazesi Yeşilli ilçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman’ın cenazesi ise Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına defnedildi.

17-08/19/cok-aci-goruntu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi-9711664.jpg

17-08/19/cok-aci-goruntu-yakinlari-sinir-krizi-gecirdi-9711660.jpg

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:24
  1. SAKARYA
  2. FINDIK İŞÇİLERİ
  3. TRAKTÖR DEVRİLMESİ
  4. CENAZE
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ABD'sinde neler oluyor! Topluca istifa ettiler
    1. Trump'ın ABD'sinde neler oluyor!..
    2. Türk lubünden Nasri'ye dudak uçuklatan..
    3. Barça'da forma fiyaskosu! 1 tane..
    4. Vatan haini Adil Öksüz'ün kardeşi..
    5. İlhan yine şampiyon
    6. Angela Merkel'e 'muhatabımız değilsin'..
    7. Kaza yeri incelemesinde Hero tişörtü..
    8. Adana'da atla yük taşımak yasaklandı
    9. Bilecik'in Söğüt ilçesinde trafik..
    10. Ankara Emniyet Müdürü'nden son dakika..
    11. Ankara Emniyet Müdürü'nden önemli karar
    12. Düzce'de kadın hırsız çetesi kıskıvrak..
    13. Hastalar golf arabasıyla taşınıyor
    14. Kırıkkale’de nöbette kaza kurşunu: 1..
    15. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    16. Eski polislere FETÖ operasyonu: 12..
    17. 3 bin yılda bir açıyor! Çanakkale'de..
    18. Amerika - K.Kore gerilimi onlara yaradı
    19. Mevlüt Çavuşoğlu'dan Barcelona..
    20. Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses getirdi!
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’