Sakarya’da motosiklet, tırın altında kaldı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Batakköy Kavşağı’nda ışıkta bekleyen Uğur K. isimli motosiklet sürücüsü aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetin manevra yapması sonucu ona çarpmamak için hamle yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 ZR 6429 plakalı tırın dorsesinin altında kaldı. Tır sürücüsünün son anda fark etmesi sonucu motosiklet sürücüsü tekerlerin altına girmekten kurtuldu. Görgü tanıkları ise, tırın kırmızı ışıklara girmemek için önce Akyazı istikametine döndüğünü ardından ana yola geçmek isteyince kazanın meydana geldiğini iddia ettiler.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazayı hafif yaralarla atlatan Uğur K. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Uğur K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.