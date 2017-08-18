Sakarya'da meydana gelen kaza yerinde acı tablo

Hendek ilçesi Çamlıca mevkiinde, Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan ve işçileri fındık bahçesine götürmekte olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan dere yatağına devrildi.



Meydana gelen kaza sonucunda, devrilen traktörün römork kısmında bulunan 5'i kadın 2'si erkek olmak üzere 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişide yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.Meydana gelen trafik kazası sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden 5'i kadın 2 erkeğin cansız bedeni dereden çıkarıldı. Savcının incelemesi üzerine hayatını kaybedenler Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Mevsimlik tarım işçileri ekmeğinin peşinden koşmak için buralara geliyorlar. Ancak bu insanların bazen böyle trafik kazalarında ekmeğinin peşinde hayatlarını kaybetmeleri milletce bizleri de üzüyor. Bulundukları şehirden buralara gelirken de kamyonlarla insan taşımaya mahsus olmayan araçlarla taşınırdı. Bakanlığımız bu konularda önlemler aldı ve bunun önüne geçildi. Ancak bulundukları yerlerden tarlalara giderken bazen tarım araçları ile bazen de traktörler ile böyle gidiyorlar. Patpat tarım aletlerini ulaşım aracı olarak kullanıyorlar. Bunu kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Yolcu taşımaya müsait değil ama zaruraten yakın tarlalara gidiyorlar. Bu sabah traktörü kullanan vatandaşı herhalde kendisi de rahmetli olmuş. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. 5 tanesi hanım kardeşimiz, 17 yaşında bir gencimiz var. 7 tane kaybımız var. Bunlardan bir tanesi traktörü kullanan. Bu sürücü işte 7 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Valilik olarak her türlü duruma el koyduk. Yaralılar hastanelerde. Vatandaşlarımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Devlet olarak her türlü desteği yapacağız. Ancak benim tavsiyem bu işçileri çalıştıran vatandaşların çok dikkatli olmaları lazım. Memleketlerine bu acı haberlerin gitmesi bizi milletçe üzüyor. Çok dikkatli olmaları hele hele bu araçları kullananların taşıdıkları bir çok canı kendilerine emanet olduklarını unutmasınlar" dedi.