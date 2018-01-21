Sakarya'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Günümüzde birçok kişinin hobi olarak yapmış olduğu avcılık sporu yasal şekilde yapılmasına rağmen, kaçak avcılığın önüne geçmek için de mücadele veriliyor. Ülkemizde belirli sürelerde yasal olarak yapılan ve sadece bazı hayvanlar için geçerli olan avcılık, kurallara uymayan vatandaşlar sebebiyle kaçak olarak da yapılıyor. Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mehmet Yurtgan, kaçak avcılık ile sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

6 AVCIYA İDARİ İŞLEM

Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mehmet Yurtgan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında; “Özellikle Merkez Av komisyonunca belirlenenlerin dışında gümeler kurulamaz ve bu gümeler de avlanılamaz” hükmü mevcuttur. 2017-2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararının 9. maddesi fıkrasında da; “Sulak alanlarda saz, kamış, diken, ot, çuval ve benzeri şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dahil her türlü üstü kapalı korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz” hükmü bulunmaktadır. Avcılarımızın, avcılık etiğiyle bağdaşmayan ve ava tuzak kurulması esasına dayanan güme avcılığı hususunda gerekli hassasiyeti göstererek gerek kendilerinin zor durumda kalmamaları gerekse mevzuata uygun avlanma metotlarına yönelerek daha insancıl ve gerçek avcı gibi davranmaları beklenmektedir" dedi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Av Koruma ekibi tarafından 1-17 Ocak 2018 tarihleri arasında Sakarya il genelinden yapılan çalışmalarda kaçak avcılıkta kullanılan 6 güme imha edilerek, toplamda 6 kaçak avcıya da idari yaptırım kararı uygulandı.