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Sakarya’da ihracat %268,5 arttı

Sakarya ‘da 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 268,5 artarken ithalat ise yüzde 73,2 arttı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:20
Sakarya’da ihracat %268,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sakarya ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,5 artarak 458 milyon 451 bin dolar, ithalat ise yüzde 73,2 artarak 252 milyon 289 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:20
  1. Türkiye
  2. Kocaeli
  3. Sakarya
  4. Türkiye İstatistik Kurumu
  5. Ticaret Bakanlığı
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