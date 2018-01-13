Sakarya’da hırsızlara operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir gün içinde hırsızlara yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında Adapazarı ilçesinde iş yerine girmek isteyen Ö.S, F.D. ve A.B. isimli şahıslar iş yerinin alarmı çalması sonrasında olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yine aynı gün ekipler, elektrikli bisikleti sürükleyen 3 şüpheliyi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan incelemelerde elektrikli bisikletin çalındığının ortaya çıkması sonrasında B.T, M.K. ve B.T isimli 3 şüpheli gözaltına aldı.

Çark Caddesi Yaya Güven Timleri, cadde üzerinde yaptıkları uygulamada Y.S, E.K. ve S.V isimli şahıslar kullanmış oldukları motosikletle durdurdu. Motosikleti inceleyen polis ekipleri çalıntı olduğunu tespit etti. Polisler, 3 şüpheli gözaltına aldı. Son olarak ekipler kamyonetin kasasında bulunan plakasız motosikleti görmesi sonrasında kamyoneti durdurdu. Yapılan incelemeler sonrasında motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kamyonetin içinde bulunan M.Ö, H.G. ve A.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir günde hırsızlık suçundan 12 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının işlemlerini devam ettiği öğrenilirken, bir kısmının ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.