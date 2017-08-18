Sakarya'da traktör devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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18 Ağustos 2017 Cuma 08:24
AYRINTILAR GELECEK...
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:24
Sakarya
hendek
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