Sakarya'da eski muhtar intihar etti

Pamukova Cihadiye Mahallesi'nde eşi vefat ettiği için oğlunun yanında oturan mahallenin eski muhtarlarından Muzaffer Korkmaz girdiği bunalım sonucu sabah saatlerinde bahçede bulunan samanlıkta göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan torunu samanlığa gittiğinde dedesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen jandarma ekibi incelemede bulundu. Muzaffer Korkmaz'ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.