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Sakarya’da 'ByLock' operasyonu: 31 kişi gözaltında

Sakarya’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ’ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 31 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, 15’i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:08
Sakarya’da 'ByLock' operasyonu: 31 kişi gözaltında

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 31 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilerek gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden, 16’sı tutuklandı, 15’inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:08
  1. Sakarya
  2. FETÖ
  3. ByLock
  4. gözaltı
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