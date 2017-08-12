Sakarya’da 'ByLock' operasyonu: 31 kişi gözaltında

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 31 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilerek gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden, 16’sı tutuklandı, 15’inin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.