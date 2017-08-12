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Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16 tutuklama kararı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli  haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden  16'sı tutuklandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:11
Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16 tutuklama kararı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31  şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen  şüpheliler, savcılık sorgusu sonrasında hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden Abdullah Aydın, Gökhan Aysal, Rafet Aydın, Yücel Aygün,  Şeymanur Aydın, Selem Edin, Burak Elbilek, Hamza Emren, Yasemin Şafak, Selim  Erdoğan, Emre Esendir, Enes Erginyavuz, Yakup Erginyavuz, Nurdan Fırtına, Sercan  Gökalp ve Rabia Göçer tutuklandı. Diğer şüpheliler A.D, D.D, F.D, N.D, A.D, Ü.E,  R.E, B.E, H.H.E, Y.E, E.G, H.G, H.P, M.M. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:11
  1. Sakarya
  2. FETÖ
  3. Aydın
  4. sağlık
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