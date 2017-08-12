Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16 tutuklama kararı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrasında hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden Abdullah Aydın, Gökhan Aysal, Rafet Aydın, Yücel Aygün, Şeymanur Aydın, Selem Edin, Burak Elbilek, Hamza Emren, Yasemin Şafak, Selim Erdoğan, Emre Esendir, Enes Erginyavuz, Yakup Erginyavuz, Nurdan Fırtına, Sercan Gökalp ve Rabia Göçer tutuklandı. Diğer şüpheliler A.D, D.D, F.D, N.D, A.D, Ü.E, R.E, B.E, H.H.E, Y.E, E.G, H.G, H.P, M.M. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.