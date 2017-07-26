Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Sakarya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul emniyet birimlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu bir operasyon düzenlediğini aktaran Şahin, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün çalışanları tarafından fiziki ve teknik metotlarla yürütülen takip neticesinde bugün Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çiftlikte önemli bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda hazır halde bir tona yakın eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca eroin yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi." dedi.

Operasyonda tüm araç ve gereçlere el konulduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Şu anda çiftlikteki incelemeler devam etmekte. Bu özel bir operasyondu. Narkotik Şubenin başından beri takip ettiği bir operasyondu. Tamamıyla İstanbul emniyetimizin gerçekleştirdiği bir çalışma. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Bundan sonra detaylı bir şekilde hem inceleme hem de suça karışan başka kimseler varsa, onlarla ilgili de araştırmalar devam edecek."

"SON 15 YILDA EN YÜKSEK MİKTAR"

Narkotik Şube'nin söz konusu operasyon için ne kadar süredir çalıştığına ilişkin detay vermeyen ancak detaylar ortaya çıkınca bunların kamuoyu ile paylaşılacağını vurgulayan Vali Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi. Bu operasyonda emeği geçen tüm emniyet birimlerimizi ve Narkotik Şubede bu konuya başından beri emek sarf eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum."