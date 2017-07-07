Sakarya’da bin 400 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tapılan istihbari çalışmalar sonucu Akyazı, Arifiye, ve Geyve ilçelerinde, yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 6 ayrı bölgede operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda toplam, bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.