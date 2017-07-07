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Sakarya’da bin 400 kök kenevir ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda bin 400 kök kenevir le geçirildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:16
Sakarya’da bin 400 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tapılan istihbari çalışmalar sonucu Akyazı, Arifiye, ve Geyve ilçelerinde, yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 6 ayrı bölgede operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda toplam, bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:16
  1. Sakarya
  2. Akyazı
  3. Geyve
  4. Arifiye
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