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Sakarya'da bıçaklı kavga 1 ölü 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:28
Sakarya'da bıçaklı kavga 1 ölü 3 yaralı

Arifiye ilçe merkezinde önceki gün 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan iki grup arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan Hakkı ve Arif D. kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, önceki gün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Berat Can Sulak (22), Serdar Ö. (22), Sefa A. (29) ve Hasan K. (19) hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Sulak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:28
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. Sakarya
  3. tutuklama
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