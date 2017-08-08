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Sakarya’da 30 kök kenevir ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 21:52
Sakarya’da 30 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalleye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda boş bir tarlada 30 kök kenevir bitkisi ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:52
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Sakarya
  3. Karasu
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