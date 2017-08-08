Sakarya’da 30 kök kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalleye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda boş bir tarlada 30 kök kenevir bitkisi ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.