Sakarya’da 30 kök kenevir ele geçirildi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.08 Ağustos 2017 Salı 21:52
Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu üzerine harekete geçen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalleye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda boş bir tarlada 30 kök kenevir bitkisi ekipler tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.