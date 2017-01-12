Sakarya'da 2 şirkete kayyım atandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Ahmet Aygün ve eşine ait iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Sakarya'da 2 şirkete kayyım atandı
Eklenme: 12 Ocak 2017, 12:51
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye mali destek sağladıkları gerekçesiyle yurt dışında bulunan Ahmet Aygün hakkında yakalama kararı çıkarılırken, eşi Mine Aygün ise gözaltına alınmış adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Aygün çiftinin sahibi olduğu iki şirkete Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Şirketlerden birinin mobilya, diğerinin ise tekstil ürünleri pazarlama şirketi olduğu belirtildi.

 
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