Cloudflare

Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı

Sakarya'da, 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 10:43
Bu haber 281 kez okundu

Sakarya'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, HSYK 2'nci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim Samet Kaya ile Hendek Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özbay ve Geyve Hakimi Hurşit Özkaya hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan 2 hakim ve 1 savcı bugün adliyeye sevk edildi. 2 hakim ile 1 savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 
EtiketlerSakaryaHakimSavcıFETÖGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Güzide isimler MEB'in çalıştayında
  • Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor
  • FETÖ Elebaşı Gülen: Yeni suikastler gerçekleşebilir
  • Bir günde bir ayın namaz kazasını ödemek ister misiniz?
  • Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu!
  • ABD'den tehlikeli plan! Suriye'ye gönderiyor...
  • 'Başbakan'da dahil hiç canlı kalmayacak'
  • Trump'ın ilk işi İsrail'i kurtarmak oldu
  • İşte Cuma Hutbesi
  • Pervin Buldan gözaltına alındı
  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Darbeci alçaklar Gürcistan ve KKTC üzerinden kaçmaya çalıştıDarbeci alçaklar Gürcistan ve KKTC üzerinden kaçmaya çalıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçmaya çalışan yeşil pasaport…

Bavulla himmet kaçıran 26 FETÖ'cü tutuklandıBavulla himmet kaçıran 26 FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ adına himmet parası toplayan ve topladıkları parayı bavulla yurt…

Gölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyorGölbaşı halkı FETÖ’cü doktor istemiyor

Akit’in deşifre ettiği Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi’ndeki 15 Temmuz hain…

Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağıNusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli gözaltındaİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,…

Terör eylemi için keşif yapan 4 PKK'lı enselendiTerör eylemi için keşif yapan 4 PKK'lı enselendi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, fotoğraf çekerek…

Sakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandıSakarya'da 2 hakim ve 1 savcı tutuklandı

Sakarya'da, 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı gözaltına alınırken, çıkarıldıkları…

Kahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdiKahraman Tugay 5 günde 32 şehit verdi

Kayseri’deki 1’inci Komando Tugayı, kentte gerçekleşen terör saldırısının ardından Suriye’den…

Özel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmıÖzel güvenlikte ‘FETÖ’ alarmı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasının ardından özel güvenlik…