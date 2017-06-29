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Sakarya TEM otoyolunda zincirleme kaza

Sakarya TEM Otoyolu’nda meydana gelen ve aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 10 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:04
Sakarya TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM Otoyolu’nun Sakarya bölümü Alancuma mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kamyon, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobil birbirine girdi. Trafiğin durduğu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yönlendirilen ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yarıların hastanelere sevk edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:04
  1. İstanbul
  2. Sakarya
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