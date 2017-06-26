Sakarya Nehri’ne giren genç kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’in İnhisar ilçesi Akkum Mahallesi’nde Sakarya Nehri’ne giren Emre Bozdağ (25) adlı genç kayboldu. İhbar üzerine Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilerek, su üstü arama çalışmalarına başlandı. Su altı arama çalışması yapmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden görevlendirilen Mudanya Deniz Polisi dalgıç personelleriyle birlikte arama çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.