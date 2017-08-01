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Sakarya ihracatını yüzde 175 yükseltti

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul, "Sakarya, Temmuz ayında 26 sektörde 113 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, en çok ihracat yapan iller arasında 7’inci sırada yer aldı." dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 18:35
Sakarya ihracatını yüzde 175 yükseltti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'nın, Temmuz ayında 26 sektörde 113 ülkeye ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan iller arasında 7’inci sırada yer aldığını bildirdi.

Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat başarısını sürdüren Sakarya’nın Temmuz ihracatının 461 milyon 21 bin 96 dolar olduğunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 175 ihracat artış gösterdiğini kaydetti.

Sakarya'nın, ihracatta bu yılın Haziran ayına göre de yüzde 1,3’lük artış yaşadığını belirten Kösemusul, "Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları ve kimyevi maddeler ile mamulleri ihracatta başı çeken ilk 5 sektör olurken, Sakarya, Temmuz ayında 26 sektörde 113 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, en çok ihracat yapan iller arasında 7’inci sırada yer aldı. Sakarya 2016 temmuz ayında 9’uncu sırada yer almıştı." ifadesini kullandı.

Mahmut Kösemusul, kentin ihracatındaki yükselişin devam edeceğini, Sakarya’nın otomotiv sektöründeki başarısını dev yatırımlarla devam ettireceğini ve ihracattaki ilk 5 il arasında olma hedefine ulaşacağını vurguladı.

Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Kösemusul, paydaşlarıyla birlikte ihracatta sektör çeşitliliğini ve alternatif pazarları arttırmak için çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:35
  1. Mahmut Kösemusul
  2. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
  3. Temmuz ayı ihracat rakamları
  4. Anadolu Ajansı
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