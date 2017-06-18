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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Sakallardan burun kıllarına kadar ağda yapan kuaför
Bu videoyu izlerken adamın duyduğu acıyı yüzünüzde hissedeceksiniz! Burun kılları dahil yüzdeki tüm kıllara ağda yapan kuaförü izleyince bu kadarı da olmaz diyeceksiniz. İşte o anlar...
18 Haziran 2017 Pazar 15:58
Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:58
Sakallardan burun kıllarına kadar ağda yapan kuaför
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