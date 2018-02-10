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'Sakalını kesen YPG'ye katıldı'

Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatına destek veren 30 Arap ve Türkmen aşiretinin temsilcilerinden genel cerrah Dr. Ömer Dede, bölgede yakalanan DEAŞ’lilerin sakallarını kesip PYD/YPG ve Esad rejimi saflarına katıldığını söyledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:42
'Sakalını kesen YPG'ye katıldı'

Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatına destek veren 30 Arap ve Türkmen aşiretinin temsilcilerinden genel cerrah Dr. Ömer Dede, bölgede yakalanan DEAŞ’lilerin sakallarını kesip PYD/YPG ve Esad rejimi saflarına katıldığını söyledi.

DEAŞ'LA BİZ SAVAŞTIK

Ömer “DEAŞ'la biz savaştık, onları yendik. Sonra bizim topraklarımızdan atıp PYD/YPG’yi yerleştirdiler. Bizi topraklarımızdan kazıdılar. Köylerimizi yakıp yıktılar, işgal ettiler. Onların DEAŞ'la savaştığı yalan. Onların tek bir amacı var Suriye’yi bölmek. Irkçı bir devlet kurmak istiyorlar. Ama Türkiye ve biz onların bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. DEAŞ’lılerin yarısı PYD’ye yarısı rejime katıldı” dedi.

 Bölgedeki Kürt aşiretlerinin de YPG/PYD’ye gönüllü olarak destek vermediğini söyleyen Dede “Onlar bizim kardeşlerimiz. Kürt kardeşlerimize sürekli çağrıda bulunuyoruz, cesaretli olun karşı koyun biz sizin yanınızdayız diye. Ama tehdit ve baskı altındalar. Bizden daha fazla onlara işkence ediyorlar. Çocuklarını kaçırıyorlar zorla cepheye ölüme götürüyorlar. Karşı çıkanlara işkence ediyorlar, katlediyorlar, sürgün ediyorlar. Çaresiz durumdalar” dedi.

400 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTILAR

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da önce gün PYD’nin geçen ay Suriye’de 400 DEAŞ’lıyı serbest bıraktığını ve 120 teröristin SDG saflarına katıldığını söyledi. Daha önce ABD yönetimi de 200 DEAŞ militanının ‘rehabilitasyon sürecinin ardından ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 07:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • 91/2 Dağ Komando91/2 Dağ Komando42 dk önce
    Bizde`de botunu giyen, tüfegini alan askerlik binasina gönullu olmak icin kosuyor, cevap herzaman : "Ihtiyac yok kardes, kontenjan doldu. Birdaha ki sefere".Fark burada !Allah cc, Orduyu, Mehmedi, Bayragi ve Türkü Korusun. Amin.
  • CobanHasanCobanHasan51 dk önce
    Sakalda kesseler, perukda taksalaretekde giyseler, BITECEKLER ! Mehmed bunlari bir bir tavsan gibi avliyor, Nazli bayrak dalgalaniyor, Kuran rehber oldukca Allah bu millete yenilgi göstermez ( süphesiz en dogrusunu O bilir ) Görecekler bici`yi buji`yi münafik, müsrik ve kallesler. Reis, Baskomutan iyiki varsin, bir isaret yeter, coban`da olsam, mühendis`de olsak hizmetindeyiz !
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