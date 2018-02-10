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Sakalını kesen terör örgütü YPG’ye katıldı

Afrin’deki 30 aşiretin sözcüsü Dr. Ömer Dede, DEAŞ'ın nasıl piyon olarak kullanıldığını anlattı: Bizi YPG zulmüne bıraktılar. Sakalını kesen teröristler, PYD ve rejime katıldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
Sakalını kesen terör örgütü YPG’ye katıldı

Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatına destek veren 30 Arap ve Türkmen aşiretinin temsilcilerinden genel cerrah Dr. Ömer Dede, bölgede yakalanan DEAŞ’lilerin sakallarını kesip PYD/YPG ve Esad rejimi saflarına katıldığını söyledi.

DEAŞ'LA BİZ SAVAŞTIK

Ömer “DEAŞ'la biz savaştık, onları yendik. Sonra bizim topraklarımızdan atıp PYD/YPG’yi yerleştirdiler. Bizi topraklarımızdan kazıdılar. Köylerimizi yakıp yıktılar, işgal ettiler. Onların DEAŞ'la savaştığı yalan. Onların tek bir amacı var Suriye’yi bölmek. Irkçı bir devlet kurmak istiyorlar. Ama Türkiye ve biz onların bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. DEAŞ’lılerin yarısı PYD’ye yarısı rejime katıldı” dedi.

Bölgedeki Kürt aşiretlerinin de YPG/PYD’ye gönüllü olarak destek vermediğini söyleyen Dede “Onlar bizim kardeşlerimiz. Kürt kardeşlerimize sürekli çağrıda bulunuyoruz, cesaretli olun karşı koyun biz sizin yanınızdayız diye. Ama tehdit ve baskı altındalar. Bizden daha fazla onlara işkence ediyorlar. Çocuklarını kaçırıyorlar zorla cepheye ölüme götürüyorlar. Karşı çıkanlara işkence ediyorlar, katlediyorlar, sürgün ediyorlar. Çaresiz durumdalar” dedi.

400 DEAŞ'LIYI SERBEST BIRAKTILAR

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da önce gün PYD’nin geçen ay Suriye’de 400 DEAŞ’lıyı serbest bıraktığını ve 120 teröristin SDG saflarına katıldığını söyledi. Daha önce ABD yönetimi de 200 DEAŞ militanının ‘rehabilitasyon sürecinin ardından ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saflarına katıldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:29
  1. ypg
  2. DEAŞ
  3. Dr. Ömer Dede
  4. DÜNYA Haberleri

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  • 92/1 Dağ Komando92/1 Dağ Komando1 sa önce
    Sakal kessinler, peruk taksinlar, etek giysinler. Onlara o yakisir. Sonra.. Vur Mehmedim Vur, acimadan bu hainlere Türkün gücünü göster, Baskomutan, Reis sen ne büyük bir lidersin ! öl de ölelim !
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