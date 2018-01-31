Sakal uzunluğu meselesi tartışılıyor!

Kazak makamları onlara göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu değerlendikleri belirtildi.

Kazakistan Sivil Toplum ve Diyanet İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev 29 Ocak'ta konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Ona göre özel bir komisyon konuyu inceleyecek.

Kazak Bakan, "Gerekirse sakal uzunluğunun ne kadar olması gerektiğini belirleyeceğiz. Biz din adamlarının sakalı hakkında konuşmuyoruz. İstikrarı bozma ihtimali olan dini akımlar hakkında konuşuyoruz. Dış görünüş haricinde onların ne söylediklerine de bakacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce ülkede "Dini aktivite ve dini dernekler" yasası kabul edilmişti. Yeni düzenlemeler bu yasa çerçevesinde ele alınacak.