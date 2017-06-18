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Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

18 Haziran 2017 Pazar 18:48
Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ramazan dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Özel bir bohçada caminin avlusuna getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı. Saatler öncesinden sıraya giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i görme imkanı buldu. 

Duygulu anlar yaşayan bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. 

Hacı Bayram Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene olduğu gibi bu yıl da Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını söyledi.

İnsanların gönlündeki Peygamber sevgisinin ne kadar güçlü olduğuna tanıklık ettiklerini belirten Karalı, "Cemaatimizin Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken duygulandığını görüyoruz. Bu da onların Peygamber'i nasıl sevdiğini gösteriyor." dedi.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Hatice Köse de Sakal-ı Şerif'i görmek için saatlerce beklediğini dile getirerek, "Sonunda gördüğüm için çok mutluyum. Beklediğime değdi. İnşallah Allah mübarek yerleri de görmeyi nasip eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 18:48
  1. Ahmet Karalı
  2. Hacı Bayram Veli Camisi
  3. Hatice Köse
  4. Sakal-ı Şerif
  5. ziyaret
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