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Şaka gibi olay: Kule önümüzden araç geçti!

Yeşilköy Havalimanı'nda iki uçağın arasından geçen bir aracı kontrol kulesine bildiren pilot ile kule görevlisi arasında ilginç telsiz konuşmaları yansırken, kule görevlisi uçağın pilotundan aracın plakasını sordu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:53
Şaka gibi olay: Kule önümüzden araç geçti!

Yeşilköy Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti. Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın pilotu ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan küçük bir aracı şikayet etti.

Pilot, "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti.Bizim hemen önümüzden geçti bilginiz.Bagajları çekenlerden" anonsunu yaptı.Bunun üzerine hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereceğini söyledi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:53
  1. Atatürk Havalimanı
  2. araç
  3. Pilot
  4. kule
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