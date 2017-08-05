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Şaka değil gerçek! Tweetleri tuvalet kağıdı oldu

Donald Trump'ın attığı tweetler ve fotoğraflarının basılı olduğu tuvalet kağıtları satışa sunuldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:45
Şaka değil gerçek! Tweetleri tuvalet kağıdı oldu

Amazon, Donald Trump'ın attığı tweetlerin basılı olduğu tuvalet kağıdını satışa sundu.

ABD Başkanı Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça ilgi gördü. Ancak, Trump destekçileri bu durumdan hiç hoşnut değil.

Ürünün pazarlamacıları, "Diğer tuvalet kağıtlarında tek bir kelime bile yazmadığını duydum. Üzücü. Bu tuvalet kağıdı en güzel sözlere sahip" dedi. Tek bir tuvalet kağıdı rulosu 9.99 dolara satılırken, Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:45
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