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Şaka değil gerçek Japonya...

Japonya’nın 2011-2016 yılları arasında yalnızca 7 Suriyeli mültecinin iltica başvurusunu kabul ettiği bildirildi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 18:40
Şaka değil gerçek Japonya...

Dünyada en fazla bağış yapan ülke konumunda bulunan Japonya 2016’da ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya’dan sonra mültecilere en fazla destek veren dördüncü ülke oldu.

Euro News’ta yer alan habere göre, aynı Japonya mülteci kabul etmede bir hayli gönülsüz.

Mülteci akınının yaşandığı kıtadan oldukça uzak ve toplum olarak homojen olan Japonya, 2011-2016 yılları arasında sadece 7 Suriyeli mültecinin iltica başvurusunu kabul etti.

2016’da 10 bini aşkın mülteci Japonya’ya itica başvurusu yaptı ama bu başvuruların yalnızca 28’i kabul edildi.

Japonya, 1980 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Konvansiyonu’na üye. 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 18:40
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Japonya
  3. Suriyeli mülteci
  4. ABD
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