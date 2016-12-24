Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor

AK Parti’nin MHP ile mutabakata vararak TBMM’ye sevk ettiği “Anayasa değişikliği” teklifinin, Meclis Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. Teklife karşı çıkan, ancak alternatif bir öneri de getirmeyen ana muhalefet partisi CHP’de ise “fıkra” gibi gelişmeler yaşanıyor. CHP, olası referanduma üç ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen, karşı çıktığı anayasa değişikliğini millete nasıl anlatması gerektiğini hale belirleyemedi. Kapalı kapılar ardında toplantı üstüne toplantılar yapan CHP yönetimi, meydanlarda dillendireceği söylemi oluşturmaya çalışıyor.

ANKET YAPTIRMA KARARI ALDI

Siyaset kulislerine sızan son bilgilere göre CHP’nin yaptığı son toplantılarda, “bir dizi anket yapalım ve nasıl bir söylem kullanmamız gerektiğini halka soralım” görüşü benimsendi. Bir başka ifade ile CHP, anayasa değişikliği teklifine karşı izleyeceği muhalefet tekniğini kamuoyu yoklamalarıyla belirleyecek.