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Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor

CHP yeni anayasaya nasıl muhalefet edeceğini henüz çözemedi.

Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
Eklenme: 24 Aralık 2016, 01:06
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AK Parti’nin MHP ile mutabakata vararak TBMM’ye sevk ettiği “Anayasa değişikliği” teklifinin, Meclis Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. Teklife karşı çıkan, ancak alternatif bir öneri de getirmeyen ana muhalefet partisi CHP’de ise “fıkra” gibi gelişmeler yaşanıyor.  CHP, olası referanduma üç ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen, karşı çıktığı anayasa değişikliğini millete nasıl anlatması gerektiğini hale belirleyemedi. Kapalı kapılar ardında toplantı üstüne toplantılar yapan CHP yönetimi, meydanlarda dillendireceği söylemi oluşturmaya çalışıyor.

ANKET YAPTIRMA KARARI ALDI

Siyaset kulislerine sızan son bilgilere göre CHP’nin yaptığı son toplantılarda, “bir dizi anket yapalım ve nasıl bir söylem kullanmamız gerektiğini halka soralım” görüşü benimsendi. Bir başka ifade ile CHP, anayasa değişikliği teklifine karşı izleyeceği muhalefet tekniğini kamuoyu yoklamalarıyla belirleyecek.

 
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Sadettin Yildiz

kara fetocuyum dede kurtul

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tahir Akkuş

Kara senin beyninde kararmış ulan ne aptal adamsın be Kemalist puşt islam düşmanı ulan senin gibi facialar akiti okuyup yorum yapmayın bi  gidin ülkemizden sizi gavur ...

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SEM habi

Kara sen ne yazdığını anlayabiliyorum usun CHP nin durumu belli icraatları söylemleri basın bile gülüyor anayasa çıkacak bunun cevabını hala sunmadı sende boş konuşuyon akp bin bitane düşmanı var dünyada icratı belli oldu ve siz hala millet düşmanısınız nerde başı bozuk örgüt varsa sahipsiniz hadi ordan

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CİHAT ÖZER

Milliyetciyim deyip CHP ya oyverende var hacı hocayim deyip CHP ya oy verende var ama bunlar gerçekten ahmak, ahmak demek bile az gelir de.

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Kartal

Karamısın nesin? Ne olduğun belli değil. Önce kafanda karakterini belirle sonra gel konuşalım. Ata türk milliyetçisi sonradan mı oldun?Daha önce rte millyetciligimi oynuyordün. ? Akite laf edene kadar ülkeye kimler neden saldırıyor onu bir anlat.bu ülke ayakta kalacaksa gerekirse diktatörlük gelsin.ama senin gibi karaktersiz olmaktan iyidir.

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Hikmet

Kara bir konuda haklı bugün olmazsa 10 sene sonra diktatörlük olur diye.düşünün 10 yıl sonra başkanlık seçiminde kılıçdaroğlu veya chp den birisi başkan olursa ne olacak.

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Okuyupanlamaya calisan

Kara ismiyle yazan arkadas sadece yazinizda dikkat imi cektigi icin yazmak geregi hissettim kususra bakmayinAkpartiyi dedigini yapmamakla suclamissiniz ornek olarakta one minute v.b gibi. Olaylari dillendirmissiniz.bu bir devlet isidir zaman zaman cikislarinizda olur gelisen siyasete gore uzlasmaciliginizda olur.dediginin dikine gitmek zarali olabilir.kaldiki siz sahsi hayatinizda milliyetcilikten geldiginizi ama sozunuzde durmayip chp ye oy verdiginizi artik Ataturk milliyetcisi oldugunuzu yazmissiniz.keske oy verdiginiz chp de Ataturk milliyetcisi olsaydi

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harun kose

Kara- mısın beyazmı farketmez delik deliktir basarız gitsin...pamuğu canııım,delikanlı RTE suç bulamayınca nereni yırtacağını şaşırmıssın,alenen yalan soylediğin için deyyusun önde gideni itbaşı

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halil tüter

Başkanlık sistemi olan hangi ülkede dikdatörlük var sayın cumhurbakanımz başkan olacak çekemeyenler çatlasın mütüü bi ğayzıküm.dostlara selam olsun

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Naim k

Kara senin daha gidecegin cok yol var kardesim.muslumansan once dinini ogren sonra milliyetçilik ne diktatörlük ne ataturk milliyetciligi ne o konulari ogren.sonra yorum yapta bu adam biseyler biliyor diyelim

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Atilla

KARAMISIN BEYAZMISIN, FETÖCÜMÜSÜN nesin, lakin sana şunu söyleyim. Ortalık kan gölüne döndüyse, Kılıçdaroğlunun her hafta büyük elçisine rapor verdiği amerika döndürdü. Ortalık kan gölüne döndüyse, birlikte salladıklarınız döndürdü, Ortalık kan gölüne döndüyse, Kasetleri Kılıçtaroğluna servis edenler döndürdü,Ortalık kan gölüne döndüyse, Berkin Elvan gibi ekmek almaya gidenler dönderdi, ortalık kan gölüne döndüyse, Türkmenlere giden silahları, Deaşa gidiyormuş gibi gösterenler gönderdi, daha ben bu listeyi çok uzatırım ancak yaptığınız hayinliklerin haddi hesabı yok. Rabbime şükürler olsun, hepside ayağınıza dolandı. Ancak ben ömrüm boyu, sizler kadar fitneci fesatcı insanlar görmedim. Bugünde daeşli oldunuz ya, artık sizlerin bu Şerefsizliğine kimse erişmez.

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Beyaz

Haklısın kara senin gibiler her şeyi bilir Dr biz bilmeyiz sabaha kadar değil de 15 güyaz anasını satayım her şeyi sen ve senin gibiler bilir de başkaları bilmez nedense lasen Ak Partiye oy verme zatenversen AKP ligin yazman Ak Parti diye yazarsıno partinin adı AKP değil Ak Parti çakal seni

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Saddam huseyin

Kara sen bu söylediklerine kendin inaniyormusun akp ye güven azalmış sen ne iciyorsun bunları yazarken gerçi sizin zihniyet belli ayyas zihniyet akp başta olmasa suanda kendine sığınacak ülke arıyor olacaktin KAra sığır.....

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Fiko973

Kara senin burada ne işin var sözcu veya cumhurriyet oku sen

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yusuf

kara senin chp li oldugun heryerinden belli gec o ayagi yok akp liyimde yok milliyetciyimde bahceliden dolayi vermedimde erkeyin ... hic birseye benzemiyor arkadas

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Kara

Akit efendi!!Bence chp Ne yapacagini cok Iyi biliyor. Basindan beri Adamlar karsi cikiyorlar. Sizi sasirtiran Ne. Anket mi yaptiriyormus chp. Akp her gün Anket yaptiriyor ve Sizde bunu biliyorsunuz. Anketlerde akp ye Destek gittikce azaliyor. Nedenide ortalik kan agliyor her gün sehitlerimiz geliyor. Adamlar bos kagitlara imza atiyor. Gülünc durum degilmi.bir de Bu milletvekilleri dr. Prof. Denen kisiler. Milletimizde böyle adamlardan umut bekliyor. Akit efendi anayayasa degisikligini hic okudunmu bare???Detayli hic Bir haber görmedim !! Ben okudum. Akli basinda Bir kisi Bunu hayatinda istemez. Düpedüz diktetorluga götürür bizi. Simdi olmasa bile 10 sene sonra. Yani turkiyemize geri götürür. Komik Komik haber yapacaginiza Bu konuyu detayleriyle anlatin millete. Ama inaniyorumki millet detaylari ögrenirse refarandum bile yapilmaz. Akp ye oy vermis Bir okuyucunuzum. Öyle görünmüyo olsam bile. Köküm milliyetcilikten gelir. Mhp oy vermiyorum cunku bahceliye basindan beri guvenmedim ve düsündüklerim beni yaniltmadi. Bundan sonra Ataturk milliyetcisiyim diyebilirim. Akp benim icin Komik Bir parti oldu. Ne dediyse tam tersini yapiyor. Bugun bunu diyor yarin tam tersini yapiyor. Haklimiyim. ?? Konular.One minut!! Esed ESAD oldu!! Rusya. Mavi marmara. ........sabaha kadar yazarim. Haklimiyim:) Lafin kisasi. Turk milletini Bir birinden ayirmiyalim Bir olalim.

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