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Şairler Sivas’ta buluştu

Sivas’ta her yıl yapılan Uluslararası Şiir ve Müzik Şöleni’nin 9’uncusu 117 şairin katılımıyla düzenlendi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:21
Şairler Sivas’ta buluştu

Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 9’uncu Uluslararası Şiir ve Müzik Şöleni’ne Sivas Valisi Davut Gül, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, 117 şair ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Vali Davut Gül,"Sivas şairlerin, ozanların insan kaynağının çok zengin olduğu bir şehir ama bu insan kaynağının zenginliği içerisinde birilerinin etkinlik yapması gerekiyor, derneğimizin yaptığı etkinlik sizlerin burada bir araya toplanması önemli bir gelişme. 2009’dan beri çok güzel hizmetler yapılmış, 9 tane şairlerle ilgili kitabın çıkması çok önemli çünkü dernek üyeleri ekonomik yönleri çok iyi olan kişiler değil dolayısıyla da yapılan her etkinlik olağan üstü fedakarlık, olağan üstügayret ve çalışmayla olan bir etkinlik" dedi.

Konuşmanın ardından şairlerin seslendirdiği şiirler ve okuduğu türkülerin ardından program sona erdi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:21
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