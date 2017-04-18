Şaibe karıştırmaya çalıştılar, alay konusu oldular!

Milletimizin referandumda 'evet'i seçmesinin ardından harekete geçen fitne odakları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir inşaatın içinde üzerinde mühür bulunan ‘Hayır’ oylarının çıktığını iddia etmişti. Üzerinde mühür bulunduğu ileri sürülen oyların tamamının 'hayır' olduğu savunulmuştu.

'YAZICIDAN YANLIŞ ÇIKARMIŞSINIZ'

Bu iddiayı HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve FETÖ'nün Türkiye'ye gelemeyip yurt dışından fitne çıkarmaya çalışan top sakallı tetikçisi Emre Uslu da paylaştı. Pusulalarda bir 'hayır' oyunun diğerlerinden farklı olarak pembe renkte olduğu görüldü. Takipçileri, 'yazıcıdan yanlış çıkarmışsınız" diyerek Uslu ve Buldan'ı ti'ye aldı.

İşte o skandal iddialar:

CHP'nin yalanını mesajlar açığa çıkardı