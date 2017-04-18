% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Şaibe karıştırmaya çalıştılar, alay konusu oldular!

Referandum sonuçlarına şaibe karıştırmaya çalışan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tetikçisi Emre Uslu baltayı fena taşa vurdu.

Şaibe karıştırmaya çalıştılar, alay konusu oldular!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:57

Milletimizin referandumda 'evet'i seçmesinin ardından harekete geçen fitne odakları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir inşaatın içinde üzerinde mühür bulunan ‘Hayır’ oylarının çıktığını iddia etmişti. Üzerinde mühür bulunduğu ileri sürülen oyların tamamının 'hayır' olduğu savunulmuştu.

'YAZICIDAN YANLIŞ ÇIKARMIŞSINIZ'

Bu iddiayı HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve FETÖ'nün Türkiye'ye gelemeyip yurt dışından fitne çıkarmaya çalışan top sakallı tetikçisi Emre Uslu da paylaştı. Pusulalarda bir 'hayır' oyunun diğerlerinden farklı olarak pembe renkte olduğu görüldü. Takipçileri, 'yazıcıdan yanlış çıkarmışsınız" diyerek Uslu ve Buldan'ı ti'ye aldı.

İşte o skandal iddialar:

 CHP'nin yalanını mesajlar açığa çıkardı

 
Etiketlerpervin buldanEmre Usluinşaat hayır oyusuruç hayır inşaaturfa inşaat hayır
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:57
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