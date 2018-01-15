Sahtekarlar iş başında

Egzoz emisyon pulunun kaldırılmasının ardından dolandırıcılar kolları sıvadı. Türkiye’nin araç muayenedeki tek yetkili kuruluşu olan TÜVTÜRK tarafından konu hakkında açıklama geldi. Yapılan bu yeni düzenlemeye rağmen araç sahiplerinden hala pul veya egzoz emisyon ruhsatı için ek ödeme talep edildiğine dair bazı şikayetler aldıklarını belirten TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerini sahteciliğe karşı dikkatli olmaya çağırıyor ve yeni düzenleme sonrasında elektronik ortamda kayıt edilerek yapılmayan ölçümlerin geçersiz olduğunu belirtiyor. TÜVTÜRK ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümünü 1 Ocak sonrasında yaptıran araç sahiplerinin, ölçüm geçerlilik tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini de hatırlatıyor.