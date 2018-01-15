Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sahtekarlar iş başında

1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon takibi sonucunda pul ve ruhsat verilmesi ortadan kaldırıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:04
Sahtekarlar iş başında

Egzoz emisyon pulunun kaldırılmasının ardından dolandırıcılar kolları sıvadı. Türkiye’nin araç muayenedeki tek yetkili kuruluşu olan TÜVTÜRK tarafından konu hakkında açıklama geldi. Yapılan bu yeni düzenlemeye rağmen araç sahiplerinden hala pul veya egzoz emisyon ruhsatı için ek ödeme talep edildiğine dair bazı şikayetler aldıklarını belirten TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerini sahteciliğe karşı dikkatli olmaya çağırıyor ve yeni düzenleme sonrasında elektronik ortamda kayıt edilerek yapılmayan ölçümlerin geçersiz olduğunu belirtiyor. TÜVTÜRK ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümünü 1 Ocak sonrasında yaptıran araç sahiplerinin, ölçüm geçerlilik tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini de hatırlatıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yılda 1 milyar
    1. 5 yılda 1 milyar
    2. Dacia’da kampanya sürprizi
    3. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
    4. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
    5. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
    6. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
    8. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
    9. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
    11. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    12. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    14. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
    15. Sahtekarlar iş başında
    16. Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı..
    17. BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor
    18. Arvento’nun gözü dünya liderliğinde
    19. Devasa ekranlara merhaba
    20. Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!