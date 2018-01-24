Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Sahte yüz' çetesi çökertildi

Sahte kimlik bilgileriyle banka hesabı açarak birçok kez kredi çeken, naylon fatura kesen ve GSM bayilerini dolandıran "sahte yüz" çetesine operasyon düzenlendi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:44
'Sahte yüz' çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Malatya ve Kocaeli'de sahte kimlik bilgileriyle banka hesabı açarak birçok kez kredi çeken, naylon fatura kesen ve GSM bayilerini dolandıran çeteye 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Emniyet ekiplerince, şüphelilerin her defasında farklı sahte kimlik kullanmaları nedeniyle çeteye "sahte yüz" ismi verildi.

Çeteyi 3 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, zanlıların dolandırıcılık olaylarından yaklaşık 500 bin lira vurgun yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 12 kadın, ifadelerinde elebaşı olduğunu öne sürdükleri Kamil Y.'nin (43) kendilerini çocuklarıyla tehdit ederek dolandırıcılığa zorladığını iddia etti.

Ekiplerce, çetenin bankalara, özellikle kadınları "jokey" adı verilen kredilerin çekilmesi için gönderdiği belirlendi.

Elebaşılardan olduğu öne sürülen Esra S'nin (25) lise mezunu olmasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı tespit edildi, evinde yapılan aramada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını gösteren sahte belge bulundu.

Şüphelilerin ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda banka dekontu, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kart ve blokları, tarih kaşesi, ehliyet ve kimlik kaplama için film, kalem kamera, baskılı makas, imza kaşesi, müftü ve başhekim kaşesi ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan örgüt üyelerindeki 3 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabancaya el konuldu.

İşlemlerinin ardından 21 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. AA

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:44
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Tekirdağ
  4. Malatya
  5. sahte kimlik
  6. banka hesabı
  7. dolandıran çete
  8. naylon fatura
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin yıldızına talip oldu
    1. İtalyan devi Roma Süper Lig ekibinin..
    2. Uğur Demirok: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
    3. Galatasaray'ın yeni başkanı iki dünya..
    4. Show TV’de PKK propagandası!
    5. TSK vurdu! Harita değişti
    6. Trabzonspor,o transferi bedavaya bitirdi
    7. İmza töreninde isterim demişti,şimdi..
    8. Hasip Kaplan'a bir şok daha! Uygun..
    9. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van..
    10. EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?
    11. ABD tekelini kıracak füze yakıtı..
    12. YPG'de emir komuta zinciri koptu!
    13. Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret..
    14. Başakşehir'den bir bomba daha! 3..
    15. Suudi Arabistan flaş gelişmeyi..
    16. Harekâtın adı neden Zeytin Dalı?..
    17. PKK'ya darbe üstüne darbe! Bu kez..
    18. Borsa İstanbul'da 'gong' Trabzon..
    19. Taraftar ve camia şokta! ''Onu kulüpte..
    20. 'Dangerous Simplificator' lakaplı..
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!