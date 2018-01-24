'Sahte yüz' çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Malatya ve Kocaeli'de sahte kimlik bilgileriyle banka hesabı açarak birçok kez kredi çeken, naylon fatura kesen ve GSM bayilerini dolandıran çeteye 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Emniyet ekiplerince, şüphelilerin her defasında farklı sahte kimlik kullanmaları nedeniyle çeteye "sahte yüz" ismi verildi.

Çeteyi 3 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, zanlıların dolandırıcılık olaylarından yaklaşık 500 bin lira vurgun yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 12 kadın, ifadelerinde elebaşı olduğunu öne sürdükleri Kamil Y.'nin (43) kendilerini çocuklarıyla tehdit ederek dolandırıcılığa zorladığını iddia etti.

Ekiplerce, çetenin bankalara, özellikle kadınları "jokey" adı verilen kredilerin çekilmesi için gönderdiği belirlendi.

Elebaşılardan olduğu öne sürülen Esra S'nin (25) lise mezunu olmasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı tespit edildi, evinde yapılan aramada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını gösteren sahte belge bulundu.

Şüphelilerin ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda banka dekontu, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kart ve blokları, tarih kaşesi, ehliyet ve kimlik kaplama için film, kalem kamera, baskılı makas, imza kaşesi, müftü ve başhekim kaşesi ele geçirildi.

İstanbul'da yakalanan örgüt üyelerindeki 3 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabancaya el konuldu.

İşlemlerinin ardından 21 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı. AA