Sahte yardımla vergi vurgunu yapmışlar

Ankara Başsavcılığınca FETÖ'nün en büyük finansörü Koza-İpek Holdinge ilişkin 45 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. "Fethullah Gülen'in bir tebüssümü için tüm servetimi feda ederim" diyen firari Akın İpek'in insanlara yardım etmiş gibi göstererek şirket gideri olarak gösterdiği, bu şekilde de vergi kaçırdığı ortaya çıktı.

Halka açık Koza Altın AŞ'nin fatura dökümlerinde ortaya çıkan ayrıntıya göre, hazırlanan gıda paketlerinin Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı'na teslim edildiğine dair fatura düzenlendiği tespit edildi.

Bu sayede gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması zorunluluğuna ilişkin yasal şart da yerine getirilmiş gibi gösterilirken, sözkonusu vakfın da gıda paketlerini teslim etmediği muhtarlara "teslim tutanağı" imzalattığı belirlendi.

İddianamede, FETÖ'cü vakfın 2011, 2012, 2013 ve 2015 dönemlerinde düzenlediği faturaların bu şekilde oluşturulduğu ve sahte olduğuna dikkat çekildi. Aylık 30 bin TL civarında gıda faturası kesildiği kaydedildi.