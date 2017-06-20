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Sahte Seyyid'lik önlenmeli

Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkan Hüseyin Ağaçkıran Zerraki, sahte seyyidliğin İslamiyete zarar verdiğini söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 12:45
Sahte Seyyid'lik önlenmeli

Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkan Hüseyin Ağaçkıran Zerraki, sahte seyyidliğin İslamiyete zarar verdiğini, bu nedenle önlenmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği’nce Başakşehir Aygüler Restaurant’ta verilen iftar yemeğinde konuşan Genel Başkan Hüseyin Ağaçkıran Zerraki,  derneklerinin İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 19.06.2014 tarihinde resmi olarak  kurulduğunu bildirdi. “İslam Alemine hayırlı uğurlu olsun, Yüce Rabbim, birlik ve beraberliğimizi sağlasın, devletimizi kıyamete kadar yüce kılsın” diyen Genel Başkan Zerraki, amaçlarının sahte seyyidliği ve istismarlığı önlemek, gerçek seyyidleri de kayıt altına almak olduğunu hatırlattı.

Türkiye cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü esaslar doğrultusunda İslam Dini Peygamberi Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nın dünyada ve Türkiye’de soyu ve Ehl'i Beyti olan, Seyyid ve Şerif aileler arasında imkanlar ölçüsünde her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, dayanışmayı sağlamak, seyyidlik ve şeriflik makamının Nakibü'l Eşrâflık kurumunun anlaşılması ve gelişmesi ile ilgili bu alanda bilimsel etkinlikler yapmak üzere kurulduklarını vurgulayan Zerraki, şöyle devam etti:

“3 Mart 1924'te halifelik makamının kaldırılması, ana temeli Hz.Rasulullah  tarafindan atılan,1400 yıl devam eden Nakubü'l Eşrâflık kurumunun da ortadan kaldırılmasıdır. Bu kutlu soydan gelen seyyid ve şerifleri de arka plana atarak ve bu şekilde unutturmaya çalıştılar. Bizlerin yerine ‘Seyyid,Şerif,Ehl-i Beyt’ diye bazı grupları Türk Milletine ‘Bunlar seyyid’dir diye  tanıtmaya çalıştılar. Bu kişiler ise seyyid ve şeriflere yakışmayan hareketler ve davranışlarda bulunarak itibarımızı düşürdüler. Mümin ve Müslümanların bazıları da ‘Seyyidlik böyleyse, seyyidler böyle yapıyorlarsa biz böyle seyyidleri tanımıyoruz, tanımakta istemiyoruz’  diyerek gerçek seyyidlerden uzaklaştılar. Bu dönemlerde de bazı yobazlar ve din tüccarları ortaya çıkarak Türk Milletine ‘Biz seyidiz, biz Ehl-i Beyt'iz’ diyerek iyi niyetli Müslümanları kandırmaya çalıştılar ve çalışmalarına da devam ediyorlar. Fakat başaramayacaklar. Biz dernek olarak bu kötü imajları silmek ve bu din tüccarlarına engel olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izni ile muvaffak olacağız.”

NESEP SERECESİ

Osmanlı  döneminde Nakibü'l Eşrâf kaymakamları tarafından verilen; ellerinde “neseb-soy seceresi” olan seyyid ve şerif kardeşlerinin derneklerine baş vurarak üye olmaları rica eden Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkan Hüseyin Ağaçkıran Zerraki, seyyidlere şu çağrıda bulundu:

“Eğer herhangi bir sebeple ellerinde ki ‘Neseb Seceresi’ kayıp olmuş, çalınmış, yırtılmış ve yanmış ise, bu ailenin adı, baba adı, doğum yeri lakabı, ili, ilçesi, yazılmış şekilde dönemin Nakibü'l eşrâf kaymakamları tarafından tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar da İstanbul Süleymaniye’de İl Müftülüğü Meşihat ve Şeriye Sicilleri arşivinde asırlardan beri  düzenli bir şekilde muhafaza edilen ‘Nakibü'l Eşrâf - Secerei –Tayyibe’ defterlerinde mevcuttur. Oraya gitsinler, kayıtları varsa çıkartsınlar, Meşihat Dairesi’nde tasdik etmek suretiyle, derneğimize gelsinler üye yapalım.”

İftar programına İstanbul Merkez Valisi Murat Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nevzat Tarhan, MARDİNFED Genel Başkanı İbrahim Biter, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.Zeynep Alpay, Asam Derneği Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, İlahiyatçı Ramazan Aydın, MARVA Müdürü Engin Palancı ve diğer davetliler katıldı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:45
  1. Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Genel Başkan Hüseyin Ağaçkıran Zerraki
  2. Müslüm Aktürk
  • hrnhrn13 sa önce
    Hayırdır sıra SEYYİDLERİMİZEMİ GELDİ,neyi kayıt altına alıyorsun M.kemalın zamanıyla alimlere yemek vererek boyunlarını vurdurduğu geldi aklıma
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