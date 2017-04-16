Sahte pusulalara evet oyu basıp provokasyon yaptılar

Diyor ya YSK mührüüzerinde yok!!))Cevapla
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Oyle olmasaydi hic internette yayinlanmaz gizlice sandiga koyulurdu ama senin kafan basmaz tabiCevapla
Yukarıda acıklamış zaten. Okumayı yazmayı biliyorsun da neden okumaya eriniyorsun !Cevapla
o şahıs ordan tek zarfla çıkacak sandığa tek zarf atacak. ayrıca oylar sayılırken de o zarflardan birden fazla pusula çıkarsaoy geçersiz sayılacak. ama adam ailesinin yerine de kullanmış olabilir oyunu. bunda bir sıkıntı yok. provakasyon olmayabilirde.Cevapla