Sahte pusulalara evet oyu basıp provokasyon yaptılar

Sosyal medyada yayılan referandum pusulalarına seri şekilde 'EVET' basılan görüntülerin sahte olduğu ortaya çıktı.Pusulalarda YSK'nın mührü olması gerekirken 'EVET' basılan kağıtlarda mührün olmadığı açıkça belli oluyor. Yazıcıdan çıktı alınan sahte oy pusulalarıyla provokasyon yapılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:30
 
EtiketlerReferandumReferandum 2017sahtekarlıksahte pusula
HABER YORUMLARI
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Malkoçoğlu

Diyor ya YSK mührüüzerinde yok!!))

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Emrah Eskinova

Oyle olmasaydi hic internette yayinlanmaz gizlice sandiga koyulurdu ama senin kafan basmaz tabi

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Yunusemre

Lan mal mühür arkada önde bi bok yok zaten sen arkasını gördünmü adam gibi haber yap lan

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Yunusemre

Yazıcıdan çıkmış siz kendiniz bunna inandımızmı la renklerde çıkmış yazıcıdan

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Osmanlı

Sahte değil gerçek ise veya sahte provokasyon ise de en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz fitne fesat yalanın gerçek caydırıcı bir cezası olmalıki kimse halkı yanlış bilgilerle birbirine düşürmeye cesaret edemesin

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Hakan öztürk

Yukarıda acıklamış zaten. Okumayı yazmayı biliyorsun da neden okumaya eriniyorsun !

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Emine

Kendilerince provakasyon, gercek ya saptirmaya calisiyorlar

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Mehmet YILMAZ

Eee ne ceza verilecek bu şrefsizlere merak ediyoruz?

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can

eger evet cok cikarsa bu goruntulerle insanlik haklari mahkemesine gidilir cunku oylarda hile ve insanlara muhtarlari isverenleri tarafindan mecburi evet verilmesine dair zor kullanildigi icino zaman bu secim gecersiz olacaktir.

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mehmet

sen hulya oldugunu nerde bileyim

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zafer

kesin chp lisin liderin gibi kafan kalin ilkokul cocugu okusa anlardi

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arif

kaybedecegi asikar hayirci cephe her zamanki pisliklerine baslamis,bi tarafinizi yirtmaniza gerek yok,15 senedir bi saygi duymayi ögrenemediniz,hazmetmeyi ögrenin artik..

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Kiyamet

Beynin yokmu yuksek secim kurumunun muhru olmayan kegatlara evet bolumune guya toplu muhur basiliyormus gibi gosterip secimi lekelemeye calisilmasi provokasyon olmuyormu Bu chp liler ke MAL in yaninda dura dura iyice Mallastilar

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Adige

Hulya hanim siz ne ictiniz yine sabah sabah ? Allah Musaya denizi ikiye ayir ya Musa demis. Ona ragmen iman etmeyenler olmus. Sizde ne yaparsak yapalim yola gelmezsiniz.

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Kerem

Asıl evetçilerin ihtiyacımı var sahte oya

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Şamil

Geri zekali hulya ysk nin muhru nerde o pusulalarda ???

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İhya

Evet zaten garanti, böyle şeylere gerek yokki. Senin gibi sahte işte

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murat körük

o şahıs ordan tek zarfla çıkacak sandığa tek zarf atacak. ayrıca oylar sayılırken de o zarflardan birden fazla pusula çıkarsaoy geçersiz sayılacak. ama adam ailesinin yerine de kullanmış olabilir oyunu. bunda bir sıkıntı yok. provakasyon olmayabilirde.

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Dursun yilmaz

Yaparlar herşeyi uyanık olmak lazim

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Vatandaş

Ysk bir açıklama yapmadan hemen sahte olduğunu öğrenmişsiniz. İşte gerçek gazetecilik!!!

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Kul

Gayet basit.Pusulanın mühürsüz olması yeterli...

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Kartal

Karar vermek zor degil.Adam seri mühür basıyor. Çekim gizli değil. Başka ne bekliyorsun.

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ozcan

hayır olsaydı bu soruyu sorarmıydın

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hülya

provokasyon olduğuna nasıl karar verdiniz?

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